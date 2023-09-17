Украина предъявила Западу новые требования Секретарь СНБО Украины предъявил новые требования Западу из-за неудач на фронте

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предъявил Западу ряд требований в своей статье под названием «Стратегическая точка перелома», опубликованной в издании «Украинская правда». В частности, он объяснил, как на самом деле нужно помогать Киеву в ситуации, когда контрнаступление оказалось под угрозой.

Данилов подчеркнул, что практика дозирования военной помощи Украине из-за страха вызвать раздражение России недопустима. Он считает, что отказ или задержка в предоставлении Украине современного вооружения приведет к усилению Кремля.

Секретарь СНБО также выразил обеспокоенность в связи с появлением в авторитетных западных изданиях публикаций, в которых высказывается пессимизм относительно успехов Украины на фронте и утверждается, что украинское контрнаступление провалилось, боеспособность страны ослабевает, а ВСУ уже никогда не смогут освободить занятые территории.

Для предотвращения такой негативной динамики Данилов предложил четыре шага, которые Запад должен предпринять. Он призвал сформулировать согласованное видение украинской победы, создавая политическую ответственность. Также он предложил обеспечить долгосрочные поставки военной помощи Украине, учитывая избирательные политические циклы и возможные изменения конъюнктуры в Европе и США.

Секретарь СНБО также подчеркнул важность нивелирования «усталости от войны» и предложил пересмотреть и перепланировать совместные мероприятия в рамках формулы мира с учетом фактора времени и последовательности.

Ранее ветеран разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер указал, что политика киевского руководства может спровоцировать глобальный конфликт. По его словам, Украина попытается втянуть НАТО в конфликт с Россией, так как кадровый кризис не позволяет ВСУ добиться успехов на передовой. Вмешательство НАТО украинским властям кажется наиболее очевидным и приемлемым сценарием в условиях отсутствия реальных достижений на передовой. Однако, как подчеркнул Риттер, при таком развитии событий третья мировая война станет неизбежной.