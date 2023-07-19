«Желает, чтобы мир совершил суицид»: в США ужаснулись из-за планов Украины Риттер: Украина пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией из-за кадрового дефицита в ВСУ

Фото: МО Украины

Политика киевского руководства может спровоцировать глобальный конфликт, заявил ветеран разведки, офицер Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted. По его словам, Украина в отчаянии из-за кадрового кризиса в ВСУ, потому стремится втянуть НАТО в конфликт с Россией.

Украина желает, чтобы мир совершил суицид ради нее, — сказал Риттер.

Он признал, что спектр возможностей Киева действительно сужается. Вмешательство НАТО украинским властям кажется наиболее очевидным и приемлемым сценарием в условиях отсутствия реальных достижений на передовой. Однако, как подчеркнул Риттер, при таком развитии событий третья мировая война станет неизбежной.

Ранее Риттер также заявлял, что Соединенные Штаты не станут размещать на Украине свой вооруженный контингент. Комментируя приказ президента страны Джо Байдена о мобилизации трех тысяч солдат для усиления НАТО в Европе, эксперт подчеркнул, что украинской территории от такой группировки будет мало толку. Мобилизованные американские военные не смогут проводить успешные операции так как они обучены для выполнения других задач. Риттер считает, что решение Вашингтона является сигналом европейским правительствам о готовности обеспечивать их безопасность.