24 апреля 2026 в 08:22

Атака БПЛА и ракетная угроза: что делать — инструкция для всей семьи

Ракетная угроза и атака БПЛА: инструкция — что делать, куда бежать и где прятаться
Никто не хочет думать о плохом. Но именно те, кто думает заранее, выживают. Эта инструкция написана не для того, чтобы вас напугать. Она написана для того, чтобы вы знали, что делать в первые секунды, куда бежать и как защитить себя и своих близких. Сохраните ее — и, надеемся, она вам никогда не понадобится.

Что такое ракетная угроза и атака БПЛА

Ракетная угроза — это предупреждение о том, что в направлении населенного пункта зафиксировано движение баллистических или крылатых ракет. Такой сигнал означает: у вас есть считаные минуты, иногда — секунды, чтобы укрыться.

Атака БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) — это удар дронами, как правило, барражирующими боеприпасами или ударными беспилотниками. Они меньше, летят ниже, могут менять курс и труднее обнаруживаются системами противовоздушной обороны. Именно поэтому действия при атаке БПЛА и ракетной угрозе во многом схожи, но имеют свои нюансы.

Оба типа угроз опасны прямым поражением, осколками, взрывной волной, обрушением конструкций и пожарами. При прямом попадании даже в соседнее здание радиус поражения осколками может достигать нескольких сотен метров — это не преувеличение, а физика взрыва.

Сигналы оповещения: что означает воздушная тревога и как ее распознать

Прежде чем говорить о том, куда прятаться при ракетной атаке, важно понять, как вы вообще узнаете об опасности.

Сигнал «Воздушная тревога» — главный сигнал угрозы с воздуха. Согласно официальным рекомендациям МЧС России, он подается по радиотрансляционным сетям, радиовещательным станциям и телевизионным приемникам путем передачи текста об опасности и информации о действиях населения. Перед ним звучит сигнал «Внимание всем!» — непрерывный вой электросирен.

Помимо классической сирены, сегодня оповещение приходит через:

  • push-уведомления в приложении «Госуслуги» и региональных приложениях МЧС;

  • СМС-рассылку от операторов связи;

  • звуковые сирены на улицах и в зданиях;

  • телевидение и радио — прерывание эфира тревожным сигналом;

  • оповещение через громкоговорители на транспортных узлах и в общественных местах.

Правила поведения при воздушной тревоге едины: услышали сигнал — немедленно прекращайте все дела и ищите укрытие. Не ждите «а вдруг учения», не смотрите в окно на небо и не снимайте происходящее на телефон. Каждая секунда на счету.

Если вы дома: как укрыться, что брать, чего не делать

Дом кажется безопасным местом. Но при ракетной атаке именно окна становятся главной угрозой — осколки стекла при взрывной волне разлетаются как снаряды.

Правила поведения при воздушной тревоге дома:

  1. Немедленно отойдите от окон и не подходите к ним — это первое и главное правило.

  2. Укройтесь в помещении без окон: коридор, ванная, кладовая или капитальная стена. Если есть возможность — спуститесь в подземное укрытие или подвал.

  3. Перекройте газ, воду, обесточьте квартиру.

  4. Возьмите тревожный чемоданчик (о его содержимом — ниже), документы, телефон и зарядку.

  5. Спуститесь в подвал, на нижние этажи или в межквартирный коридор без окон — туда, где самые толстые стены.

  6. Если подвала нет — ванная комната и коридор в центре квартиры лучше, чем комнаты с окнами.

  7. Лягте на пол, прикройте голову руками, если слышен свист приближающегося снаряда.

Чего категорически не делать: не смотреть в окно, не выходить на балкон, не пользоваться лифтом (он может заблокироваться при отключении электричества).

Если вы на работе, в магазине или на улице: алгоритм действий

Действия при атаке БПЛА и ракетной угрозе на улице отличаются от домашнего сценария — здесь у вас нет заранее подготовленного укрытия, и нужно действовать быстро и без паники.

На улице:

  • немедленно покиньте открытое пространство;

  • ищите укрытие в ближайшем капитальном здании, подземном переходе или паркинге;

  • если укрытие не найти — лягте на землю, прикройте голову руками, укройтесь за бордюром, бетонным забором, в канаве или воронке;

  • держитесь подальше от витрин, припаркованных машин, киосков и остановок — они не защищают, а только создают иллюзию укрытия.

В магазине или офисе:

  • следуйте указаниям сотрудников службы безопасности или администрации — по закону каждое предприятие обязано иметь план эвакуации (Федеральный закон № 28-ФЗ «О гражданской обороне»);

  • спуститесь на нижние этажи или в подвал;

  • отойдите от окон и стеклянных перегородок;

  • оповестите коллег рядом — вдруг кто-то не слышал сигнала.

Где самое безопасное место в здании и куда прятаться при ракетной атаке: подвал или цокольный этаж, внутренние коридоры и лестницы без окон, капитальные межэтажные перекрытия — все то, что находится как можно дальше от внешних стен и остекленных поверхностей. Вот где укрыться в городе при ракетной угрозе надежнее всего.

Если ребенок в школе: как школа должна реагировать и что делать родителям

Это, пожалуй, самый тревожный сценарий для любого родителя. Запомните главное: не нужно мчаться в школу в момент тревоги. Это опасно для вас и мешает работе педагогов.

Согласно рекомендациям МЧС России, при сигнале воздушной тревоги школа обязана:

  • оповестить весь персонал о сигнале опасности;

  • прекратить все массовые мероприятия на открытом воздухе;

  • организованно увести детей в укрытие — подвал или внутренние помещения без окон;

  • выставить посты наблюдения по периметру учреждения;

  • распределить детей на группы не более 15 человек с одним педагогом при наличии устойчивой связи;

  • удерживать детей в укрытии до получения сигнала «Отбой».

Что делать, если ребенок в школе при атаке: позвоните классному руководителю или дежурному администратору — убедитесь, что дети в укрытии, и ждите официального сигнала об отбое. После отбоя действуйте по привычному маршруту. Не звоните ребенку постоянно — это загружает связь и отвлекает педагогов.

Если вы в дороге: остановка, укрытие, паника

Правила поведения при воздушной тревоге для водителей и пассажиров транспорта — отдельная история. Главное заблуждение — «в машине безопаснее». Это не так.

Как спастись при обстреле и ударе дрона, если вы за рулем:

  • немедленно остановитесь, припаркуйтесь как можно дальше от центра проезжей части;

  • покиньте автомобиль — он не является безопасным укрытием при ракетной атаке;

  • направляйтесь пешком к ближайшему капитальному зданию, подземному переходу или паркингу;

  • если вы в общественном транспорте — следуйте указаниям водителя, но при возможности покиньте салон и идите в укрытие;

  • если укрытие найти невозможно — отойдите от машины и лягте в канаву или за бетонное ограждение.

Паника в дороге особенно опасна — она провоцирует ДТП и мешает движению экстренных служб. Сделайте три глубоких вдоха, действуйте по алгоритму.

Где самое безопасное место: подвалы, паркинги, отсутствие окон

Куда прятаться при ракетной атаке — этот вопрос сводится к одному принципу: чем больше преград между вами и взрывом, тем лучше. Бетон и земля — ваши лучшие друзья. Запомните алгоритм, который описывает, где укрыться в городе при ракетной угрозе.

Рейтинг укрытий — от самого надежного к менее надежному:

  • специальное защитное сооружение (бомбоубежище, противорадиационное укрытие) — максимальная защита;

  • подвал капитального здания — очень хорошая защита от осколков и взрывной волны;

  • подземный паркинг — хорошая защита, плюс минимум окон;

  • подземный переход — хорошо от осколков, но уязвим при близком взрыве;

  • внутренние помещения нижних этажей без окон (коридоры, ванные, кладовые) — удовлетворительная защита при отсутствии подвала;

  • первый этаж с толстыми стенами и без окон — лучше, чем верхние этажи.

Где укрыться в городе при ракетной угрозе — запомните ориентиры заранее: торговые центры с подземными паркингами, станции метро (там, где оно есть), подземные переходы, подвалы жилых домов. Изучите маршрут от дома, работы и школы ребенка — это займет 15 минут, но может сохранить жизнь.

Тревожный чемоданчик: что положить на случай эвакуации

Тревожный чемоданчик при угрозе — это рюкзак объемом 25–35 литров, собранный заранее, который вы берете и уходите. Не надо ничего собирать в панике — все уже готово.

Базовый список по рекомендациям МЧС России и региональных управлений МЧС:

  1. Документы: паспорт, СНИЛС, полис ОМС, свидетельства о рождении детей, водительское удостоверение — в водонепроницаемом чехле.

  2. Деньги: небольшой запас наличных (банкоматы и терминалы могут не работать).

  3. Средства связи: заряженный запасной телефон или пауэрбанк, список важных номеров на бумаге.

  4. Аптечка: личные лекарства (на 3–5 дней), обезболивающее, бинты, жгут, антисептик.

  5. Вода и еда: 1,5–2 литра воды, энергетические батончики или консервы на 2–3 дня.

  6. Одежда: смена белья, теплые носки, дождевик или легкая куртка.

  7. Фонарь и батарейки или налобный фонарь — свет при отключении электричества.

  8. Нож, свисток, зажигалка — универсальные инструменты выживания.

  9. Копии документов и фото близких — на случай если оригиналы будут потеряны.

Соберите чемоданчик сегодня. Оригиналы документов, банковские карты и телефон добавите в последний момент перед выходом.

Как снизить уровень тревоги и сохранить спокойствие

Как спастись при обстреле и ударе дрона — это не только физическая безопасность. Паника убивает так же верно, как осколки: она парализует, лишает способности думать и действовать.

Несколько проверенных способов сохранить голову холодной:

  1. Знание — лучшее успокоительное. Вы уже прочитали эту инструкцию — значит, вы знаете алгоритм. Это само по себе снижает тревогу.

  2. Дыхание: три медленных вдоха и выдоха активируют парасимпатическую нервную систему и буквально снижают уровень кортизола.

  3. Действие: начните двигаться по алгоритму — мозг переключается с «бояться» на «делать».

  4. Отключите бесконечный мониторинг новостей в спокойное время — постоянная тревожная лента повышает фоновый стресс.

  5. Поговорите с детьми заранее — объясните им сигналы и алгоритм действий в игровой форме, без запугивания. Дети, которые знают, что делать, не впадают в панику.

Берегите себя и своих близких. Сохраните этот материал и поделитесь им с теми, кому он может пригодиться.

Валентина Еремеева
