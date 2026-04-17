Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 10:08

Завещание под сомнением: как доказать недееспособность наследодателя

Можно ли оспорить завещание, если наследодатель не отдавал отчета действиям Можно ли оспорить завещание, если наследодатель не отдавал отчета действиям Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Смерть близкого человека — это всегда боль. Но иногда к горю добавляется растерянность: завещание написано в пользу чужих людей, а вы точно знаете, что в последние годы жизни ваш родственник уже не вполне понимал, что делает. Можно ли оспорить завещание в такой ситуации? Да, российское законодательство дает такую возможность — и мы сейчас разберем, как именно это работает.

Что такое наследство и кто на него имеет право

Наследство — это имущество, права и обязанности, которые переходят от умершего человека (наследодателя) к его наследникам. Получить его можно двумя способами: по закону — тогда действует очередность родственников согласно главам 63–65 Гражданского кодекса РФ — или по завещанию.

Завещание — это личное волеизъявление человека: кому и что он хочет оставить после смерти. Документ составляется при жизни, удостоверяется нотариусом и, казалось бы, должен снять все вопросы. Но на практике именно завещание нередко становится яблоком раздора: родственники оказываются обделены, а имущество уходит посторонним людям или организациям. Несогласные идут в суд — и это их законное право.

Завещание под сомнением: как доказать недееспособность наследодателя Завещание под сомнением: как доказать недееспособность наследодателя Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Основания для оспаривания завещания в суде

Оспаривание завещания возможно только в судебном порядке и только после смерти наследодателя (ст. 1131 ГК РФ). Суд может признать документ недействительным, если:

  • завещание составлено с нарушением формы — не удостоверено нотариусом или не подписано в установленном порядке;

  • наследодатель в момент подписания был недееспособен или ограниченно дееспособен (ст. 171, 176 ГК РФ);

  • завещание написано под влиянием угроз, насилия или обмана (ст. 179 ГК РФ);

  • наследодатель не отдавал отчета своим действиям, то есть находился в таком состоянии, что не мог осознавать значение своих поступков, — это основание закреплено в ст. 177 ГК РФ;

  • документ подписан не самим наследодателем или содержит грубые юридические ошибки.

Как доказать, что наследодатель не отдавал отчета своим действиям

Это самое сложное и самое часто встречающееся основание для оспаривания. Именно по нему чаще всего и ведутся судебные споры. Ключевую роль здесь играет посмертная судебно-психиатрическая экспертиза — она назначается судом и проводится на основе медицинской документации умершего.

Что поможет вам в суде:

  • медицинские карты и выписки из психиатрических, неврологических учреждений (диагнозы: деменция, болезнь Альцгеймера, шизофрения, тяжелые сосудистые поражения мозга);

  • справки о признании человека недееспособным при жизни (если таковые были);

  • показания свидетелей — соседей, врачей, социальных работников, родственников, которые лично наблюдали неадекватное поведение наследодателя;

  • видео- и аудиозаписи, фиксирующие состояние человека в период, близкий к дате составления завещания;

  • история вызовов скорой помощи, выписки из стационаров.

Что такое наследство и кто на него имеет право Что такое наследство и кто на него имеет право Фото: Shutterstock/FOTODOM

Важно понимать: бремя доказывания лежит на истце, то есть на том, кто оспаривает документ. Именно вы должны убедить суд, что в момент подписания завещания человек не осознавал своих действий.

Судебная практика: реальная статистика и советы

Такие дела в российских судах не редкость. По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, ежегодно рассматриваются тысячи исков об оспаривании завещаний — и значительная их часть связана именно со ст. 177 ГК РФ. Процент удовлетворенных исков невелик: суды крайне осторожны и требуют железобетонных доказательств. Тем не менее выигранные дела есть.

Если вы задумываетесь над тем, можно ли оспорить завещание, то имейте в виду, что это дело непростое, но не безнадежное. Главное: действуйте быстро (срок исковой давности — 1 год с момента, когда вы узнали о нарушении своих прав, ст. 181 ГК РФ), собирайте доказательства заранее и обязательно привлекайте опытного юриста. Право наследования не любит промедлений — здесь важна каждая деталь и каждый день.

завещание
наследство
суды
советы
юристы
споры
лайфхаки
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист дала советы, как вернуть деньги после ошибочного перевода
Один из кураторов разбойного нападения на женщину в Москве признал вину
Подросток и несколько взрослых оказались в больнице после ДТП в Ярославле
Путин заявил о снижении младенческой смертности до исторического минимума
Путин заявил о комплексной системе помощи участникам СВО в России
Турэксперт ответил, как введение виз повлияет на популярность Черногории
Мустафаев назвал Азербайджано-российский деловой совет важнейшей платформой
ОАК передала ВКС России новую партию истребителей Су-35С
Российские «Пионы» выжгли опорники и штабы ВСУ в Харьковской области
Мустафаев назвал Азербайджан надежным экономическим партнером России
Стало известно, могут ли уволить работника за использование нейросетей
Беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии со стороны Украины
СК назвал причастного к удару Storm Shadow по Брянской области
Пакистанский танкер увел нефть в Ормузском проливе под носом у Пентагона
ФАС потребовала снизить цены на жизненно необходимый препарат
Пушков раскрыл, кто получит ведущую роль в НАТО вместо США
Горит порт Измаила, отключен свет в Чернигове: удары по Украине 17 апреля
Новый дрон ВС России начал таранить вражеские «птички» в зоне СВО
В Госдуме призвали спасти одно из важнейших военных предприятий
Лжедетектива задержали за слежку за женщиной в Чите
Дальше
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.