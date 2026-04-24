Дмитриев отреагировал на приглашение Путина на саммит G20 в Майами Дмитриев на фоне приглашения Путина в Майами заявил, что РФ всегда была в G20

Россия всегда была частью G20, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал сообщения о том, что президент США Дональд Трамп хочет пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

Ранее Трамп заявлял, что участие президента Путина в саммите «Большой двадцатки» было бы полезным. По его словам, официального приглашения российскому лидеру он не направлял, но подчеркнул важность его возможного участия в саммите. По его словам, если бы российский президент приехал, это стало бы очень уместным в контексте мероприятия.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил: Россия получила приглашение на участие в саммите G20, который состоится в Майами в декабре. Решение о составе российской делегации пока что не принято, список будет согласован ближе к дате проведения мероприятия, добавил он.