Дмитриев отреагировал на приглашение Путина на саммит G20 в Майами

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 09:13

Дмитриев на фоне приглашения Путина в Майами заявил, что РФ всегда была в G20

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия всегда была частью G20, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал сообщения о том, что президент США Дональд Трамп хочет пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

Россия всегда была частью G20, — написал Дмитриев.

Ранее Трамп заявлял, что участие президента Путина в саммите «Большой двадцатки» было бы полезным. По его словам, официального приглашения российскому лидеру он не направлял, но подчеркнул важность его возможного участия в саммите. По его словам, если бы российский президент приехал, это стало бы очень уместным в контексте мероприятия.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил: Россия получила приглашение на участие в саммите G20, который состоится в Майами в декабре. Решение о составе российской делегации пока что не принято, список будет согласован ближе к дате проведения мероприятия, добавил он.

Власть
Кремль
Кирилл Дмитриев
саммиты
G20
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Мир

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.