Республиканцы в США выступили против поддержки Украины

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Около 30 членов Республиканской партии США отклонили запрос Белого дома на выделение нового пакета помощи Украине, сообщает газета The Wall Street Journal. По словам политиков, они выступают против дополнительных расходов на военный конфликт. Кроме того, республиканцы недовольны отсутствием каких-либо объяснений со стороны правительства США о конечной цели выделения помощи Киеву.

Было бы абсурдным отказом от ответственности удовлетворить этот запрос, не зная ответы на эти вопросы. По этим причинам мы выступаем против дополнительных расходов на войну на Украине, включенных в ваш запрос, — утверждается в ответе республиканских парламентариев.

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил, что Украина получит дополнительные пакеты военной помощи от Вашингтона. Он заявил, что правительство страны практически на регулярной основе предоставляло помощь Украине в сфере безопасности. При этом он не стал уточнять, что именно входит в пакет.

Предполагается, что расходы США на финансовую поддержу Киева в 2024 году составят примерно $43 млрд. Глава комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что предстоящий год станет третьим, когда расходы Украины превышают ее доходы.