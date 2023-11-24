Военэксперт Коц назвал цель террористических атак ВСУ Военкор Коц: Киев пытается нивелировать неудачи на фронте громкими инфоповодами

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У киевского режима практически не остается других возможностей заявить о себе в ходе СВО, кроме использования террористических методов, заявил NEWS.ru военный корреспондент Александр Коц. По его словам, украинское командование пытается нивелировать неудачи на фронте громкими инфоповодами, поэтому прибегает к диверсиям и атакам.

Контрнаступление ВСУ не получилось, поэтому Киев будет пытаться подрывать наши мосты, бить по нашей критической инфраструктуре, устранять лидеров общественного мнения, которые формируют смыслы и идеологические установки, которые явно переигрывают в информационном противостоянии украинскую сторону. Под прицелом и журналисты, и известные крупные блогеры, и артисты, которые часто бывают в зоне СВО — дают концерты, участвуют в гуманитарных проектах. К сожалению, ситуация такова, что в нынешних условиях Киев не способен показать какие-то военные успехи, поэтому он действует террористически, — отметил Коц.

По его словам, убийства гражданских, удары по инфраструктуре, диверсии и теракты происходят с молчаливого согласия мирового сообщества. Западные государства, которые с готовностью подхватывают любые, даже самые абсурдные вбросы о действиях ВС РФ, в случае с реальными преступлениями Киева предпочитают наблюдать со стороны, добавил эксперт.

Запад сейчас руками Украины воюет с Россией, поэтому никакой объективности от него ждать не приходится. Они воюют против нас. Единственный вариант прекратить террор — дать Киеву достойный ответ, при этом не уподобляясь ему, без угрозы гражданским, без убийств репортеров и запугивания. Мы будем отвечать на поле боя, на страницах газет и на экранах телевизоров своих новостных сюжетов, — сказал Коц.

22 ноября корреспондент ВГТРК Борис Максудов попал под обстрел ВСУ. По данным Минобороны России, по району, где находился журналист, был нанесен удар с беспилотника. О гибели корреспондента сообщил телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, Максудов работал в зоне специальной военной операции с первых дней ее проведения.

Соболезнования в связи с гибелью журналиста выразили представитель МИД РФ Мария Захарова, министр обороны Сергей Шойгу и главред RT Маргарита Симоньян. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что гибель Максудова лишний раз подчеркивает опасность работы журналистом. По его словам, представители прессы являются «прямой целью» для ВСУ.