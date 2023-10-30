Шойгу назвал потери ВСУ с начала их контрнаступления Шойгу: с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 90 тысяч военных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Шойгу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время начатого летом 2023 года контрнаступления потеряли свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на десятом Пекинском Сяншаньском форуме, сообщает РИА Новости. Министр подчеркнул, что при таких больших потерях украинские войска не достигли значимых успехов на поле боя.

Только с 4 июня — то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления — Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти 1900 бронемашин различного класса. При этом на поле боя не было достигнуто никаких тактически значимых успехов, — отметил Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства выразил уверенность, что Вооруженные силы РФ и дальше будут выполнять поставленные задачи «методично и уверенно», при этом обеспечивая безопасность мирных жителей.

Ранее Сергей Шойгу во время поездки в зону специальной военной операции заявил, что у ВСУ «все меньше и меньше возможностей». По его словам, за последние три-четыре недели множество украинских военнослужащих были захвачены ВС России и добровольно сдались в плен. Военнослужащие подразделений группировки «Восток» заявили Шойгу в ходе встречи, что солдаты ВСУ находятся в панике, а ВС РФ их «бьют и не щадят».