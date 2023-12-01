Российские силы оборудуют в зоне СВО семь современных полигонов Шойгу: ВС РФ оборудуют в зоне СВО семь современных полигонов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженные силы России оборудуют в зоне специальной военной операции семь современных полигонов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны. По его словам, два из них уже полностью готовы.

В зоне специальной военной операции оборудуются семь современных полигонов, на двух из которых работы завершены в полном объеме, — заявил министр.

Шойгу отметил, что с личным составом полигонов уже проведены дополнительные занятия. Это позволит повысить эффективность и безопасность эксплуатации учебно-методической базы.

Также Шойгу заявил, что российские военные расширяют зоны контроля на всех направлениях вдоль линии фронта. Он подчеркнул, что за прошедший месяц особенно показали себя подразделения 810-й бригады морской пехоты ВМФ РФ, 150-й мотострелковой дивизии, 4-й, 15-й, 114-й и 123-й мотострелковых бригад. По его словам, ВС РФ продолжат вести активную оборону и наращивать боевой потенциал с учетом приобретенного опыта.

Вместе с этим, он назвал потери противника. По его данным, Вооруженные силы Украины потеряли более 125 тысяч человек с начала контрнаступления. За полгода ВСУ также лишились 16 тысяч единиц различного вооружения и техники.