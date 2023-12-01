Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала контрнаступления Шойгу: ВСУ потеряли более 125 тысяч человек за полгода контрнаступления

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины потеряли более 125 тысяч человек с начала контрнаступления, заявил министр обороны России Серей Шойгу. За полгода ВСУ также лишились 16 тысяч единиц различного вооружения и техники.

За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения, — отметил глава военного ведомства на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Шойгу сообщил, что подразделения Вооруженных сил России расширили зоны контроля на всех направлениях вдоль линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что за прошедший месяц особенно показали себя подразделения 810-й бригады морской пехоты ВМФ РФ, 150-й мотострелковой дивизии, 4-й, 15-й, 114-й и 123-й мотострелковых бригад.

Ранее начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российская военная авиация и артиллерия нанесли поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Торского и Григоровки в ДНР. По его словам, потери украинской стороны составили до 40 бойцов и два пикапа.

До этого Савчук рассказал, что в области Серебрянского лесничества группировка нанесла удар по военным и технике 12-й бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также уничтожила беспилотный летательный аппарат ВСУ неподалеку от Кременной. Потери противника на этом направлении оцениваются до 100 военнослужащих ВСУ и двух пикапов.