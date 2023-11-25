ВС России поразили 200 целей ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: МО Украины

Военные подразделения группировки «Центр» атаковали более двухсот объектов на Краснолиманском направлении, заявил ТАСС начальник пресс-службы группировки Александр Савчук. По его словам, в том числе были поражены командные пункты и техника сил «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

На Краснолиманском направлении наши подразделения истребили 200 объектов при помощи артиллерийского огня и авиационных ударов. Среди пораженных — четыре командных пункта и пять точек скопления украинской военной техники в областях Серебрянки, Ямполовки, Червоной Дибровы и Торского, — отметил Савчук.

Он добавил, что в области Серебрянского лесничества группировка нанесла удар по военным и технике 12-й бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также уничтожила беспилотный летательный аппарат ВСУ неподалеку от Кременной. Потери противника на этом направлении оцениваются до ста военнослужащих ВСУ и двух пикапов, сказал Савчук.

Как сообщалось ранее, подразделения ВС РФ уничтожили сразу несколько образцов иностранной военной техники в зоне проведения специальной военной операции. В частности, противник потерял 155-мм орудие M109 Paladin, артиллерийскую установку Krab, а также французскую установку CAESAR.