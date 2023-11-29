В Минобороны сообщили о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении МО РФ: потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили до 40 военных

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Торского и Григоровки в ДНР, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, потери украинской стороны составили до 40 бойцов и два пикапа.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции на Краснолиманском направлении. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплению живой силы и техники противника в районах Торского и Григоровки. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, 2 пикапа, — рассказал Савчук.

Ранее он сообщил, что в области Серебрянского лесничества группировка нанесла удар по военным и технике 12-й бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также уничтожила беспилотный летательный аппарат ВСУ неподалеку от Кременной. Потери противника на этом направлении оцениваются до ста военнослужащих ВСУ и двух пикапов.

В свою очередь подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что потери ВСУ в районе Серебрянского лесничества резко возросли. По его словам, украинские подразделения теряют солдат из-за недостаточной огневой поддержки, вызванной сокращением использования западных боеприпасов во время артиллерийской подготовки.