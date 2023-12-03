В Госдуме предложили увеличить срок службы в армии Депутат ГД Гурулев предложил вернуть двухгодичную срочную службу в армии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в своем Telegram-канале призвал вернуть двухгодичный срок срочной службы в армии. По его мнению, это позволит повысить качество мобилизационного ресурса.

Можно, конечно, увеличить призывной контингент, но я бы пошел другим путем. Служить срочную службу надо два года, тогда решится проблема с количеством призывников, второе — качество подготовки мобресурса, — написал Гурулев.

Парламентарий высказал мнение, что также необходимо решить проблему с «псевдоуниверситетами», которые не дают нормального образования, но предоставляют молодым людям отсрочку от армии на период обучения. Гурулев рассказал, что, будучи командующим армией, однажды построил взвод из 28 человек, из которых 26 были с высшим образованием. По его словам, подавляющее большинство были экономисты, юристы и дизайнеры, получившие дипломы, которые оказались «никому не нужны», они пошли служить.

1 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России почти на 170 тысяч человек. Согласно указу, численность ВС РФ устанавливается на уровне 2 209 130 человек, включая 1,32 миллиона военнослужащих.