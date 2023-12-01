Россиянам рассказали, ждать ли новую волну мобилизации в РФ Липовой: в случае наступления ВС РФ в зоне СВО вероятность мобилизации высока

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае наступления ВС России в зоне СВО вероятность новой волны мобилизации скорее всего будет высока, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, в настоящее время вопрос о масштабной наступательной операции российских войск пока не стоит, к ней сначала необходимо подготовиться.

В случае начала наступления ВС России в зоне СВО вероятность новой мобилизации, конечно, высока, предположу. Но не исключаю, что вопрос о масштабной наступательной операции ВС РФ именно сейчас не стоит, пока необходимо подготовиться, — сказал Липовой.

Он отметил, что мобилизованному нужно минимум три месяца для подготовки. Таким образом, заключил генерал-майор авиации, наступление стоит ждать не раньше весны.

Ранее депутат и секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что после замены руководителей территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) возникли более критические проблемы с мобилизацией военнообязанных, чем дефицит боеприпасов. Он также упомянул, что видел проект закона, в котором депутаты совместно с Министерством обороны страны пытаются комплексно решить вопросы мобилизации и демобилизации.