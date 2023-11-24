На Украине признали провал мобилизации Депутат Рады Костенко: Украина провалила мобилизацию после увольнения военкомов

Фото: Koshmal Victor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После замены руководителей территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) возникли более критические проблемы с мобилизацией военнообязанных, чем дефицит боеприпасов, сообщил депутат и секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире радио «Новое время». Он также упомянул, что видел проект закона, в котором депутаты совместно с Министерством обороны страны пытаются комплексно решить вопросы мобилизации и демобилизации.

Мы все знаем, что у нас сейчас проблема с мобилизацией, это провал мобилизации. После смены руководства ТЦК ситуация с мобилизацией ухудшилась. Это очень серьезная ситуация, которую нужно быстро решать. Если мы этого не сделаем, у нас возникнут серьезные трудности. Сейчас проблемы с мобилизацией гораздо более острые, чем проблемы с боеприпасами, — отметил Костенко.

По его мнению, необходимы непопулярные решения, которые зависят от политического руководства. Костенко также признал, что в Вооруженных силах есть нехватка личного состава, не говоря уже о том, что некоторые демобилизованные должны быть заменены.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил провести демобилизацию всех срочников, у которых истек срок службы, в том числе тех, кто был призван до начала спецоперации. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, решение было одобрено военным командованием. С весны 2022 года на Украине не проводится призыв на срочную службу, с того же момента была отложена демобилизация уже призванных срочников.