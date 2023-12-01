На ход спецоперации на Украине влияет множество факторов, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, одним из них является осознание украинским президентом Владимиром Зеленским бесполезности сопротивления. Когда к нему придет это понимание, СВО завершится, отметил журналист.
Спецоперация закончится тогда, когда Зеленский поймет, что все сопротивление бесполезно, либо поднимет лапы вверх, либо с простреленной головой от Залужного будет лежать в бункере, или оставит свою страну. В любом случае его ждет наказание, — заявил Баранец.
Также ход спецоперации зависит от того, как Украине будут оказывать финансовую помощь, добавил он. Недавно Киев попросил у Запада системы противовоздушной обороны, истребители, танки и БТР. По словам Баранца, все это оружие позволит наращивать боевой потенциал ВСУ, что осложняет решение поставленных задач для ВС РФ.
У российской армии будет очень серьезная зимняя кампания. У нас много задач на юге. Даже не все русские области, которые недавно стали нашими законными субъектами, не освобождены полностью. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области полностью не освобождены, я уже не говорю об Одесской и Николаевской, — добавил он.
Ранее Баранец заявил, что взятие российскими войсками Авдеевки станет мощным моральным ударом как для властей Украины, так и для армии ВСУ. Это достижение, несомненно, отразится на ходе спецоперации, подчеркнул он.