Баранец перечислил главные условия окончания СВО Баранец: СВО закончится, когда Зеленский поймет бесполезность сопротивления

Фото: МО Украины

На ход спецоперации на Украине влияет множество факторов, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, одним из них является осознание украинским президентом Владимиром Зеленским бесполезности сопротивления. Когда к нему придет это понимание, СВО завершится, отметил журналист.

Спецоперация закончится тогда, когда Зеленский поймет, что все сопротивление бесполезно, либо поднимет лапы вверх, либо с простреленной головой от Залужного будет лежать в бункере, или оставит свою страну. В любом случае его ждет наказание, — заявил Баранец.

Также ход спецоперации зависит от того, как Украине будут оказывать финансовую помощь, добавил он. Недавно Киев попросил у Запада системы противовоздушной обороны, истребители, танки и БТР. По словам Баранца, все это оружие позволит наращивать боевой потенциал ВСУ, что осложняет решение поставленных задач для ВС РФ.

У российской армии будет очень серьезная зимняя кампания. У нас много задач на юге. Даже не все русские области, которые недавно стали нашими законными субъектами, не освобождены полностью. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области полностью не освобождены, я уже не говорю об Одесской и Николаевской, — добавил он.

Ранее Баранец заявил, что взятие российскими войсками Авдеевки станет мощным моральным ударом как для властей Украины, так и для армии ВСУ. Это достижение, несомненно, отразится на ходе спецоперации, подчеркнул он.