Военный эксперт рассказал, чем обернется для ВСУ потеря Авдеевки Военэксперт Баранец: взятие Авдеевки станет мощным моральным ударом для Украины

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Ни один украинский опорный пункт российские войска не брали так долго, как на Авдеевском направлении, рассказал NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, эта территория — важный стратегический объект, который позволит войскам выйти к агломерации Смоленска и Краматорска. Он добавил, что освобождение Авдеевки станет мощным моральным ударом как для властей, так и военных Украины, и это отразится на дальнейшем ходе СВО.

Ни один украинский опорный пункт мы не брали так долго, как на Авдеевском направлении. Надо признать, что этот опорный пункт был самым сильным, его укрепляли даже больше, чем Азовсталь. Сначала российские войска применяли артиллерийское оружие, потом реактивные системы залпового огня, после применяли ФАБ — огромные пятитонные бомбы. Все это в сумме и позволило нам выдворить украинцев. Однако стоит радоваться победе, пока мы не услышим официального заявления о том, что Авдеевка полностью находится под контролем России, — рассказал Баранец.

Военный обозреватель отметил, что освобождение промзоны можно назвать очень значимым шагом. По его словам, позже российские войска должны направиться на административные границы Донецкой области.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что взятие промзоны в Авдеевке российскими войсками является переломным моментом с психологической точки зрения. Он также объяснил, почему российским войскам удается брать под свой контроль такие участки, а ВСУ — нет. По его словам, у ВС РФ уже есть опыт: Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Соледар, Артемовск. Украинская армия при этом не взяла с боем ни одного города.

Вечером 25 ноября стало известно, что российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки. По мнению военного корреспондента Юрия Котенка, это серьезный удар для ВСУ.