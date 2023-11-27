Военкор назвал переломный момент Авдеевской операции Военкор Коц назвал переломным моментом взятие промзоны в Авдеевке

Фото: МО РФ

Взятие промзоны в Авдеевке российскими войсками является переломным моментом с психологической точки зрения, написал в Telegram-канале военкор Александр Коц. По его словам, на этом участке всегда шло жесткое «позиционное бодание», а продвижение казалось невозможным. Теперь же от этой «занозы» удалось избавиться, объяснил военкор.

Можно ли назвать освобождение «промки» переломным моментом в Авдеевской операции? Психологическим — точно. Эта заноза так глубоко сидела и ныла, что избавление от нее дает и моральное удовлетворение, — отметил Коц.

Военкор также объяснил, почему российским войскам удается брать под свой контроль такие участки, а ВСУ — нет. По его словам, у ВС РФ уже есть опыт: Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Соледар, Артемовск. Украинская армия при этом не взяла с боем ни одного города.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал видео, снятое на занятых в ходе боев позициях Вооруженных сил Украины в промзоне Авдеевке. На кадрах можно заметить бывшие укрытия украинских военных.

Вечером 25 ноября стало известно, что российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки. По мнению военного корреспондента Юрия Котенка, это серьезный удар для ВСУ.