Появилось видео промзоны в Авдеевке после ее взятия российскими войсками Военэксперт Рожин опубликовал видео взятой ВС России промзоны в Авдеевке

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Занятые в ходе вчерашних боев позиции Вооруженных сил Украины в промзоне в Авдеевке сняли на видео, кадрами поделился в Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. На съемке видны бывшие укрытия украинских военнослужащих.

Занятые в ходе вчерашних боев позиции ВСУ в Авдеевской промке, которая вчера перешла под контроль ВС РФ, — подписал он видео.

Вечером 25 ноября стало известно, что российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки. По мнению военного корреспондента Юрия Котенка, это серьезный удар для ВСУ, поскольку украинские военные не раз характеризовали район как неприступный.

В свою очередь военкор Андрей Руденко назвал взятие промзоны в Авдеевке важным шагом к победе в СВО. Он отметил, что это место с 2015 года было «нарывом на теле молодой республики». Репортер признался, что всегда побаивался поездок сюда, поскольку каждый приезд сопровождался опасной активностью ВСУ. Руденко также обратил внимание, что когда кто-то говорит, что полномасштабный конфликт начался 24 февраля 2022 года, то он ставит в пример эту промышленную зону — в этом районе с 2015 года круглосуточно шли бои.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что взятие Вооруженными силами России города Авдеевки отодвинет боевые действия от Донецка, Горловки и Ясиноватой. По его словам, именно из Авдеевки украинские военные обстреливают города Донецкой Народной Республики.