«Пацаны сделали невозможное»: Руденко о прорыве ВС России в Авдеевке Военкор Руденко назвал взятие промзоны в Авдеевке важным шагом к победе в СВО

Фото: МО РФ

Промзона в Авдеевке с 2015 года была «нарывом на теле молодой республики», написал в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко. Репортер признался, что всегда побаивался поездок в это место, поскольку каждый приезд сопровождался опасной активностью ВСУ.

Промка прорвана, враг бежал. Это, конечно, еще не взятие Авдеевки, но пробитие этого укрепрайона врага — очень важный шаг к победе! Те, кто штурмовал этот район, сделали, по сути, невозможное. Спасибо, пацаны! — написал Руденко.

По словам военкора, когда кто-то говорит, что полномасштабный конфликт начался 24 февраля 2022 года, он ставит в пример эту промышленную зону в Авдеевке. Руденко заявил, что в этом районе с 2015 года круглосуточно шли бои.

Ранее военкор Александр Сладков назвал взятие Авдеевской промки настоящим подвигом российских войск. Он выразил уверенность, что это был участок самой крепкой обороны ВСУ на всей линии фронта. Сладков отмечал, что полный контроль над городом в ДНР позволит отодвинуть боевые действия от Донецка и окрестностей, которые в последние годы обстреливались украинскими войсками именно из Авдеевки.

Речь идет о промзоне в районе железнодорожной станции Ясиноватая-2 на юге Авдеевки. При этом Telegram-канал WarGonzo сообщал, что ВСУ сумели отбить атаки ВС РФ на территории Авдеевского коксохимического завода. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.