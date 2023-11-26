Что происходит у Авдеевки 26 ноября: последние новости, сводка военкоров «Военная хроника»: ВСУ после потери промзоны у Авдеевки отступят за кладбище

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Украинская армия смогла отбить атаки ВС РФ на территории Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ), пишет WarGonzo. Что сейчас происходит на этом участке фронта СВО, какие новости о продвижении российских бойцов в промзоне, о чем пишут военкоры?

Ситуация у Авдеевки 26 ноября 2023 года

«На Донецком фронте российские войска при поддержке средств дальнего поражения атаковали у Новомихайловки, в Марьинке и у Первомайского. Без успеха. Аналогичные действия со стороны Ясиноватской развилки на Авдеевку привели к продвижению. Незначительному по глубине, но важному тактически. У ВСУ здесь возникли проблемы в промзоне. На Авдеевском коксохимическом заводе украинские войска отбили атаки. Как и у Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях). При этом по ним плотно работала российская артиллерия и авиация. Также под ударами позиции ВСУ в Северном (населенный пункт к западу от Авдеевки), Тоненьком, Орловке, Керамике, Нью-Йорке и Южном. Российские — в Донецке, Опытном, Каменке, селе Красногоровка и Горловке», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что важным событием на этом участке фронта стало занятие ВС РФ промзоны на юге Авдеевского направления.

«Враг занимал ее с 2014 года. На иных участках фронта продолжаются тяжелые бои, враг вынужден стягивать подкрепления в Авдеевский мешок под удары нашей артиллерии и авиации», — сообщил источник.

Readovka рассказала, что на Авдеевском участке ВС РФ ведут бои в районе Степного и атакуют у коксохимического завода.

«Кроме того, сообщается об освобождении промзоны в районе железнодорожной станции Ясиноватая-2», — отметили авторы канала.

«Рыбарь» пишет, что на южном фланге Авдеевского участка российские бойцы развивают наступление в промзоне юго-восточнее Авдеевки, отбивая у ВСУ постройку за постройкой.

«С 2014 года промзону удерживали украинские формирования, а сейчас, несмотря на все возведенные укрепления и переброску резервов, она перешла под полный контроль российской армии. Этот рубеж обладает не только символическим значением, но и важен в тактическом плане, поскольку расположен на холме относительно южных окраин Авдеевки. С этой линии будут простреливаться южные кварталы, что усугубит положение ВСУ», — передает источник.

По данным «Рыбаря», на северном фланге российские подразделения также добились небольших, но крайне важных результатов.

Военнослужащие ВС РФ смогли закрепиться у железной дороги, примыкающей к коксохимическому заводу. В ходе успешного штурма со стороны золотоотвала и насосной станции удалось полностью выбить противника с участка и расширить зону контроля у завода. В перехватах переговоров украинские формирования жалуются на отсутствие поддержки. По словам членов ВСУ, командование полностью покинуло Авдеевский гарнизон, оставив подчиненных на произвол судьбы. На северном фланге идут бои по направлению к Новокалиново и в окрестностях Степового«, — добавил источник.

Фото: МО РФ

«Военная хроника» рассказала, что собой представляет промзона у Авдеевки, которую заняли ВС РФ.

«Это небольшая часть промышленного комплекса города площадью 0,3 кв. км. Она находится чуть западнее Ясиноватской развязки, в 6,5 км северо-западнее Донецка. С 2014 года эта промзона, как и многие укрепы в этом районе, заливалась бетоном, углублялась, уплотнялась и постоянно перестраивалась. Оставление этого района — серьезный ущерб оборонительной линии ВСУ в этом районе. Этот участок важен с тактической точки зрения — промзона находится на высоте. Потеряв ее, ВСУ придется отступить на заранее подготовленные позиции в этом же укрепрайоне. Часть этих позиций оборудована за Баевым кладбищем, на менее выгодной, но все же высоте. Теперь украинские войска предстоит выбивать оттуда. Однако если будет потерян и этот участок, то ВСУ окажутся в низине и будут вынуждены отступать, поэтому есть серьезные основания считать, что ВСУ могут начать укрепляться по границам жилых районов города в пределах поселка Химик и в частном секторе», — отметили авторы канала.

«Военная хроника» обратила внимание, что взятие промзоны рядом с дачным поселком Виноградники не означает и не гарантирует быстрого входа в Авдеевку.

«Оно лишь означает, что ВСУ на этом участке понесли существенные потери и вынужденно оставили позиции. От ясиноватской промзоны на юго-востоке до конца Авдеевки на северо-западе, включая коксохим, без малого 10 км по прямой. В Артемовске с востока на запад штурмовики „оркестра“ прошли столько же. Сейчас положение ВСУ в Авдеевке сильно хуже, чем было в Артемовске, но нет никаких оснований считать, что сопротивление прекратится моментально. Предстоит очень большая работа», — добавил источник.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

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