Украинские войска за сутки выпустили 110 боеприпасов по территории ДНР

Фото: МО Украины

Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Там отметили, что по региону было выпущено 110 различных боеприпасов.

За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru). На Донецком направлении противник совершил девять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, [с использованием] ударного БПЛА. На Горловском — 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На Ясиноватском — четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров, — уточнили сотрудники ведомства.

До этого в результате обстрела Ясиноватой со стороны Вооруженных сил Украины пострадал ребенок. Глава ДНР Денис Пушилин добавил, что ВСУ нанесли удары также по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Там в результате обстрела ранения получили два мирных жителя.

Ранее российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки. Военный корреспондент Юрий Котенок отметил, что это серьезный удар для ВСУ, поскольку украинские военные не раз характеризовали район как неприступный. Его коллега, корреспондент Александр Сладков, незадолго до этого заявлял, что взятие Вооруженными силами России города Авдеевки отодвинет боевые действия от Донецка, Горловки и Ясиноватой. По его словам, именно из Авдеевки украинские военные обстреливают города Донецкой Народной Республики.