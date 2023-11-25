ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР и ранили ребенка Пушилин: ребенок пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

В результате обстрела Ясиноватой со стороны Вооруженных сил Украины пострадал ребенок, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Также атакам подверглись Кировский и Петровский районы Донецка. Там в результате обстрела пострадали два взрослых.

Вследствие сегодняшнего обстрела в Ясиноватой ранен мальчик 2012 г. р. — он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. В Кировском и Петровском районах Донецка два мирных жителя, один из них сотрудник коммунального предприятия, пострадали в результате сброса взрывоопасных предметов с БПЛА, — сообщил Пушилин.

В Куйбышевском районе Донецка, Никитовском районе, Горловке и Ясиноватой повреждения получили семь жилых домов. Также снаряды попали в три объекта инфраструктуры и храм.

Со стороны противника зафиксировано 25 обстрелов, выпущено 82 боеприпаса с применением реактивной артиллерии калибра 122 мм, ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа, ударных БПЛА, — добавил Пушилин.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня по Горловке. Обстрел велся со стороны населенного пункта Нелеповка. Информация о пострадавших не поступала.