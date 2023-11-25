ВСУ ударили по Горловке десятью ракетами из РСЗО

Фото: МО Украины

ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале. По его информации, снаряды выпустили из населенного пункта Нелеповка в 09:40 мск.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru) по направлению: 09:40 — населенный пункт Нелеповка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО, — говорится в сообщении.

Ранее артиллерийский удар ВСУ в Горловке повредил детский сад, в здании выбило окна и двери. Еще одно прямое попадание разрушило частный дом. По предварительным данным, огонь велся с применением РСЗО «Град». Также в результате обстрела частично обрушилось здание «Горловского колледжа технологий и сервиса». Крупный участок крыши обвалился.

За последние сутки 24 ноября ВСУ выпустили по Горловке, Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району 89 снарядов, в том числе с кассетными боевыми частями. В результате украинских обстрелов повреждены восемь жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры. До этого мэр Иван Приходько сообщил, что украинские военные выпустили снаряды по поселку Зайцево в Никитовском районе города, в результате пострадала жительница.