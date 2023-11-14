В ДНР сообщили о ранении жительницы Горловки при обстреле ВСУ Мэр Горловки Приходько: мирная жительница ранена при обстреле ВСУ

Фото: t.me/Prikhodko1970

Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ города Горловки в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале мэр Иван Приходько. По его словам, украинские военные выпустили снаряды по поселку Зайцево в Никитовском районе города.

Вследствие обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru) ранена мирная горловчанка, — написал Приходько.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что жительница города погибла при обстреле Петровского района со стороны Вооруженных сил Украины. Он отметил, что в ночь на 12 ноября украинская армия три раза обстреливала город.

Мэр добавил, что ВСУ выпустили 10 снарядов калибра 155 мм в направлении Петровского и Куйбышевского районов. В общей сложности за предыдущие сутки было зафиксировано 36 обстрелов территории ДНР. Как отметили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, под огнем противника также оказались Горловка, Тельманово и Ясиноватский район.

До этого Кулемзин сообщил, что жертвой обстрела Кировского района Донецка со стороны украинской армии стал один мирный житель. По его словам, погиб мужчина 1953 года рождения. Также ВСУ повредили частные и многоквартирные дома в Куйбышевском районе: в зданиях выбиты стекла, повреждены стены, кровля и газовое оснащение.