При обстреле Донецка погибла молодая женщина Мэр Донецка Кулемзин заявил о гибели мирной жительницы при обстреле ВСУ

Фото: t.me/DNR_SCKK

Жительница Донецка погибла при обстреле Петровского района со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале мэр административного центра Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин. По его словам, минувшей ночью украинская армия три раза обстреливала город.

В результате обстрела Петровского района по пл. Победы погибла женщина 1990 г. р., — заявил Кулемзин.

Он добавил, что ВСУ выпустили 10 снарядов калибра 155 мм в направлении Петровского и Куйбышевского районов. В общей сложности за предыдущие сутки было зафиксировано 36 обстрелов территории ДНР. Как отметили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, под огнем противника также оказались Горловка, Тельманово и Ясиноватский район.

Накануне Кулемзин сообщил, что жертвой обстрела Кировского района Донецка со стороны украинской армии стал один мирный житель. По его словам, погиб мужчина 1953 года рождения. Также ВСУ повредили частный и многоквартирный дома в Куйбышевском районе: в зданиях выбиты стекла, повреждены стены, кровля и газовое оснащение.