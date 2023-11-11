Мирный житель Донецка погиб под обстрелом ВСУ Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели мужчины в результате обстрела ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Один мирный житель стал жертвой обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале мэр административного центра Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин. По его словам, в результате атаки украинской армии также повреждены частный и многоквартирный дома в Куйбышевском районе.

В результате обстрела Кировского района по улице Кирова погиб мужчина 1953 года рождения. <...> Во время обстрела Куйбышевского района по ул. Туманяна повреждены кровля и остекление многоквартирного дома. <...> В результате обстрела Куйбышевского района в частном доме по ул. Чувашской повреждены стена, кровля, остекление и газовая труба, — заявил Кулемзин.

В результате ночного обстрела Донецка украинские войска повредили частный сектор в Буденновском районе. По информации Кулемзина, в жилых домах выбиты стекла, также пострадали кровля и заборы. Помимо этого, повредились фасад и оборудование предприятия «Окна Сервис».

Ранее ВСУ обстреляли несколько районов Макеевки и Донецка. Украинские войска выпустили 13 снарядов «натовского» калибра 155 мм. В результате атаки погибли трое мирных жителей, еще 30 человек получили ранения.