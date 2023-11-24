ВСУ разбомбили детский сад и жилой дом в Горловке

Фото: МО Украины

Артиллерийский удар ВСУ в Горловке (ДНР) повредил детский сад, в здании выбило окна и двери. Еще одно прямое попадание разрушило частный дом, передает РИА Новости. По предварительным данным, огонь велся с применением РСЗО «Град».

Также в результате обстрела частично обрушилось здание «Горловского колледжа технологий и сервиса». Крупный участок крыши обвалился.

За последние сутки ВСУ выпустили по Горловке, Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району 89 снарядов, в том числе с кассетными боевыми частями. В результате украинских обстрелов повреждены восемь жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры. Ранее мэр Иван Приходько сообщил, что украинские военные выпустили снаряды по поселку Зайцево в Никитовском районе города, в результате пострадала жительница. До этого также сообщалось об обстрелах украинскими войсками Донецка и Горловки, тогда ранения получили двое мужчин и 13-летний подросток.

Недавно мэр Донецка Алексея Кулемзин заявил, что жертвой обстрела Кировского района города стал один мирный житель. По его словам, погиб мужчина 1953 года рождения. Также ВСУ повредили частные и многоквартирные дома в Куйбышевском районе: в зданиях выбиты стекла, повреждены стены, кровля и газовое оснащение.