Военкор высказался о запуске спутника Минобороны и беспилотниках ВСУ Сладков: пока ВСУ пытаются вредить дронами, Россия запускает в космос спутники

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Сладков написал в своем Telegram-канале по поводу запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б», что пока Вооруженные силы Украины пытаются вредить беспилотниками, Россия выводит на орбиту спутники. По подсчетам журналиста, запущенный с космодрома Плесецк спутник Минобороны стал как минимум 103-м в космической группировке ВКС РФ.

Запуск спутника — это немного другой уровень, чем запуск беспилотников ВСУ. Это и есть оценка нашего боевого потенциала в сравнении с боевыми возможностями НАТО, — написал он.

Сладков подчеркнул, что «был бы Киев брат Москве», то страны могли бы совместно развивать космическую отрасль. Украине от NASA может перепасть лишь рекламный полет, считает он.

По информации Сладкова, в состав отряда космонавтов России входят бывшие украинские военные летчики. Он привел в пример одного из них — мужчина принял решение сменить место службы после Крымской весны. Сладков отметил, что это показывает уровень «сотрудничества» Украины с Западом и «профуканной дружбы с Россией».

Накануне в 23:58 мск с Государственного испытательного космодрома в Архангельской области ВКС России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом для Минобороны РФ. Пуск прошел штатно, заявили в ведомстве.

Космический аппарат был успешно выведен на орбиту. Со спутником была установлена и поддерживается телеметрическая связь, бортовые компьютеры работают бесперебойно, сообщили в Минобороны.