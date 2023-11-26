ВКС России запустили ракету «Союз-2.1б» с военным спутником

Фото: Роскосмос

ВКС России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом для Минобороны РФ, передает «Интерфакс». Пуск прошел в субботу, 25 ноября, в 23:58 с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны России в Архангельской области.

27 октября 2023 года с космодрома «Плесецк» (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России, — заявили в военном ведомстве.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин намерен провести встречу с молодыми учеными. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, российский лидер примет участие в совещании на тему развития ракетно-космической отрасли.

Тема ракетных разработок в последнее время часто звучит на мероприятиях президента. 25 октября с космодрома Плесецк по полигону на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в ходе тренировки стратегических сил сдерживания. В свою очередь баллистическая ракета «Синева» была выпущена с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» в Баренцевом море.