Путин обсудит с молодыми учеными развитие ракетно-космической отрасли

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Президент России Владимир Путин проведет в четверг встречу с молодыми учеными, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер примет участие в совещании на тему развития ракетно-космической отрасли.

Тема ракетных разработок в последнее время часто звучит на мероприятиях президента. Ранее с космодрома Плесецк по полигону на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в ходе тренировки стратегических сил сдерживания. Баллистическая ракета «Синева» была выпущена с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» в Баренцевом море.

На сайте Кремля после этого сообщили, что российские военные успешно выполнили все поставленные цели в ходе тренировки сил ядерного сдерживания. Отмечается, что учения прошли под руководством президента РФ Владимира Путина. Минобороны России позже опубликовало видеоролики с пусками ракет в ходе тренировки стратегических сил ядерного сдерживания. На кадрах продемонстрированы боевая работа расчета передвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» и пуск этой ракеты, старт ракеты «Синева» с атомной подлодки «Тула».