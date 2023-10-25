Показаны пуски ракет в ходе тренировки сил сдерживания России Минобороны показало пуски ракет в ходе тренировки стратегических сил сдерживания

Фото: МО РФ

Минобороны России опубликовало видеоролики с пусками ракет в ходе тренировки стратегических сил ядерного сдерживания, которая прошла под руководством верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. Продемонстрированы боевая работа расчета передвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» и пуск этой ракеты, старт ракеты «Синева» с атомной подлодки «Тула».

Как сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, к тренировке привлекается подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения РВСН «Ярс», ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота «Тула», два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС. При этом глава государства в рамках мероприятий также заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова, уточняет РИА Новости.

Также сообщалось, что в ходе тренировки стратегических сил сдерживания с космодрома Плесецк по полигону на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Вместе с этим баллистическая ракета «Синева» была выпущена с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» в Баренцевом море.