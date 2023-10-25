ВС России выполнили тренировочные пуски ракет «Ярс» и «Синева» Под руководством Путина прошла тренировка стратегических сил сдерживания

Фото: МО РФ

В ходе тренировки стратегических сил сдерживания с космодрома Плесецк по полигону на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», сообщается на сайте Кремля. Вместе с этим баллистическая ракета «Синева» была выпущена с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» в Баренцевом море.

Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной РФ.

Задачи, спланированные в ходе тренировки, выполнены в полном объеме, — сказано в сообщении.

Тренировка стратсил прошла под руководством президента РФ Владимира Путина. Глава государства в рамках мероприятий также заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.

Ранее стало известно, что сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 Вооруженных сил России применил в ходе специальной военной операции на Украине гиперзвуковую ракету «Кинжал». Экипаж самолета будет представлен к наградам.

До этого Путин заявлял, что страна продолжит развитие ядерной триады. По словам главы государства, ядерное оружие является гарантом военной безопасности страны и позволяет обеспечивать баланс сил в мире. Президент отметил, что сейчас примерно половина частей Ракетных войск стратегического назначения оснащена новейшими комплексами «Ярс».