Путин: Россия продолжит развитие ядерной триады

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Россия продолжит развитие ядерной триады, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с лучшими выпускниками вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, СКР и ФСИН. По словам главы государства, ядерное оружие является гарантом военной безопасности страны и позволяет обеспечивать баланс сил в мире. Трансляцию встречи ведет сайт Кремля.

Вооружение российской ядерной триады позволяет эффективно и гарантированно обеспечить стратегические сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил, — сказал Путин.

Президент отметил, что сейчас примерно половина частей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) оснащена новейшими комплексами «Ярс», проводится перевооружение на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». Кроме того, в ближайшее время на боевое дежурство заступят комплексы «Сармат» с новой тяжелой ракетой.

Ранее Путин заявил, что Запад пытается склонить Москву к переговорам по сокращению ядерного оружия, но этого не произойдет. Он добавил, что использование крайних средств возможно в том случае, если создастся угроза российской государственности, и подтвердил, что ядерные заряды уже доставлены в Белоруссию. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Москва не отказывается от диалога с Вашингтоном на тему ядерного оружия.