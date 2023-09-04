Российский Су-34 применил ракету «Кинжал» в ходе СВО

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Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 Вооруженных сил России применил в ходе специальной военной операции на Украине гиперзвуковую ракету «Кинжал», сообщил ТАСС источник в военном ведомстве. Экипаж самолета будет представлен к наградам.

Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО. Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам, — говорится в заявлении.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» (по классификации НАТО — Satan 2) поставлен на боевое дежурство ВС РФ. «Сармат» — это ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн.

21 июня президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит развитие ядерной триады. По словам главы государства, ядерное оружие является гарантом военной безопасности страны и позволяет обеспечивать баланс сил в мире. Президент отметил, что сейчас примерно половина частей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) оснащена новейшими комплексами «Ярс».