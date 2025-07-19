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19 июля 2025 в 04:32

Сейсмологи зафиксировали два землетрясения вблизи Южных Курил

У южных Курил зафиксированы два землетрясения магнитудой 4,1 и 4,4

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Два землетрясения произошли в ночь на субботу, 19 июля, у побережья Южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. По ее словам, данные об ощутимости толчков не поступали, тревога цунами не объявлялась.

Эпицентр первого находился в 57 километрах юго-восточнее необитаемого острова Симушир, второго — в 180 километрах юго-западнее села Головнино на острове Кунашир, — отметила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что у берегов Аляски, недалеко от Алеутских островов, произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3. Очаг землетрясения находился на глубине 20 километров.

До этого землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в акватории Камчатского пролива. Подземные толчки в населенных пунктах Камчатки не ощутили. Эпицентр находился в 77 километрах северо-западнее села Никольского в акватории Камчатского пролива.

Кроме того, одно из самых мощных за последние десятилетия землетрясений произошло в Неаполе. Как рассказали очевидцы, во время толчка было такое ощущение, будто взорвалась бомба. Жители города начали выбегать из домов на улицы. Указано, что землетрясение магнитудой 4,6 было по силе таким же, как толчки, зафиксированные в регионе 13 марта. Оба землетрясения стали самыми сильными за последние 40 лет.

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