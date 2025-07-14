Россияне не заметили землетрясения магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в акватории Камчатского пролива, сообщает региональный главк МЧС России. Подземные толчки в населенных пунктах Камчатки не ощутили.

По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, вечером 14 июля в акватории Камчатского пролива зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло на глубине 66 километров, — говорится в сообщении.

Эпицентр находился в 77 километрах северо-западнее села Никольского в акватории Камчатского пролива. Звонки в ЕДДС от граждан в Камчатском крае не поступали.

Ранее главное японское метеорологическое управление сообщило, что с конца июня в районе островов Токара в Японии произошло свыше двух тысяч землетрясений. Сейсмическая активность продолжается с 21 июня до сих пор. Наиболее мощный толчок магнитудой 5,5 зафиксировали на глубине 20 км в начале июля. Сила подземных толчков не превышала шести баллов по принятой в Японии семибалльной шкале. Из-за землетрясений эвакуировали часть жителей острова Акусэкидзима.