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14 июля 2025 в 13:31

Россияне не заметили землетрясения магнитудой 5,5

В акватории Камчатского пролива зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в акватории Камчатского пролива, сообщает региональный главк МЧС России. Подземные толчки в населенных пунктах Камчатки не ощутили.

По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, вечером 14 июля в акватории Камчатского пролива зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло на глубине 66 километров, — говорится в сообщении.

Эпицентр находился в 77 километрах северо-западнее села Никольского в акватории Камчатского пролива. Звонки в ЕДДС от граждан в Камчатском крае не поступали.

Ранее главное японское метеорологическое управление сообщило, что с конца июня в районе островов Токара в Японии произошло свыше двух тысяч землетрясений. Сейсмическая активность продолжается с 21 июня до сих пор. Наиболее мощный толчок магнитудой 5,5 зафиксировали на глубине 20 км в начале июля. Сила подземных толчков не превышала шести баллов по принятой в Японии семибалльной шкале. Из-за землетрясений эвакуировали часть жителей острова Акусэкидзима.

землетрясения
Камчатский край
Камчатка
подземные толчки
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