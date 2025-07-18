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18 июля 2025 в 16:36

В одном европейском городе произошло самое мощное за 40 лет землетрясение

В Неаполе произошло сильнейшее за четыре десятилетия землетрясение

Фото: Napolipress/Global Look Press

Одно из самых мощных за последние десятилетия землетрясений произошло в Неаполе, пишет Daily Mail. Как утверждают очевидцы, во время толчка было такое ощущение, будто взорвалась бомба. Жители города начали выбегать из домов на улицы.

Землетрясение магнитудой 4,6 было по силе таким же, как толчки, зафиксированные в регионе 13 марта. Оба землетрясения стали самыми сильными за последние 40 лет.

Эпицентр землетрясения находился недалеко от побережья высокоактивных Флегрейских полей, к западу от города. В Неаполе, население которого составляет 900 тысяч человек, было приостановлено железнодорожное движение.

Ранее сообщалось, что у берегов Аляски, недалеко от Алеутских островов, произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3. Очаг землетрясения находился на глубине 20 километров.

До этого землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в акватории Камчатского пролива. Подземные толчки в населенных пунктах Камчатки не ощутили. Эпицентр находился в 77 километрах северо-западнее села Никольского в акватории Камчатского пролива.

Италия
Неаполь
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Европа
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