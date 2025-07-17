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17 июля 2025 в 00:46

У берегов Аляски произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Аляски

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У берегов Аляски, недалеко от Алеутских островов, произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3, сообщила Национальная метеорологическая служба США (NWS). Очаг землетрясения находился на глубине 20 километров.

По данным Геологической службы США, крупное землетрясение зафиксировали в 20:37 по всемирному координированному времени (23:37 мск) в 88 километрах к югу от населенного пункта Сэнд-Поинт, где проживает около 1060 человек. Из-за происшествия NWS объявила угрозу цунами для восточной части Алеутских островов. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее главное японское метеорологическое управление сообщило, что с конца июня в районе островов Токара в Японии произошло свыше двух тысяч землетрясений. Сейсмическая активность продолжается с 21 июня до сих пор. Наиболее мощный толчок магнитудой 5,5 зафиксировали на глубине 20 км в начале июля. Сила подземных толчков не превышала шести баллов по принятой в Японии семибалльной шкале. Из-за землетрясений эвакуировали часть жителей острова Акусэкидзима.

США
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Аляска
цунами
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