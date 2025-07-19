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19 июля 2025 в 04:53

Легендарного бойца UFC арестовали за стрельбу из автомобиля

Экс-бойца UFC Санчеса арестовали в США за стрельбу из машины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Американский боец смешанных единоборств и член Зала славы UFC Диего Санчес арестован за стрельбу из автомобиля и небрежное обращение с оружием, передает MMA Fighting. Инцидент произошел в Альбукерке, штат Нью-Мексико, США.

По информации правоохранительных органов, Санчес, находясь на пассажирском сидении автомобиля, выстрелил из пистолета из окна машины. Сам боец отрицает, что стрелял, но подтвердил факт наличия оружия.

Диего Санчесу 43 года. За свою карьеру он провел 44 боя, одержав 30 побед и потерпев 14 поражений. В 2019 году он был введен в Зал славы UFC.

Ранее в Дубае полиция арестовала бывшего футболиста футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса. Его адвокат подтвердил арест спортсмена, но отказался от других комментариев.

Юрист и правозащитник Михаил Салкин отмечал, что Промес имеет хорошие шансы избежать экстрадиции в Нидерланды, поскольку приговор был вынесен в его отсутствие. Он отметил, что правосудие ОАЭ имеет практику отказывать в экстрадиции, если осужденный был лишен права на защиту и не представал перед судом.

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