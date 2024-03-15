Юрист высоко оценил шансы Промеса избежать экстрадиции Юрист Салкин заявил о высоких шансах Промеса избежать экстрадиции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Квинси Промес

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес имеет хорошие шансы избежать экстрадиции в Нидерланды, поскольку приговор был вынесен в его отсутствие, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. Он отметил, что правосудие ОАЭ имеет практику отказывать в экстрадиции, если осужденный был лишен права на защиту и не представал перед судом

В реальности у футболиста есть хорошие шансы избежать экстрадиции, так как приговор суда был вынесен в его отсутствие, а суды ОАЭ имеют практику отказывать в экстрадиции, если осужденный был лишен права на защиту и не представал перед судом. Но учитывая, что обвинение, которое было предъявлено футболисту, связано с оборотом наркотических средств, то вероятность положительного решения все-таки существует, — сказал Салкин.

Как подчеркнул юрист, процедура экстрадиции может занять более года, так как предстоит судебное разбирательство в суде ОАЭ, которое должно проверить, что имеются основания для экстрадиции и нет препятствий в виде политического преследования.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что в «Спартаке» все еще могут добиться отказа в экстрадиции Промеса в Нидерланды. По его словам, это возможно, если в документах об экстрадиции допущены серьезные процессуальные нарушения, которые нельзя устранить оперативно. Как отметил Жорин, в таких случаях суд отказывает в выдаче подозреваемого.

Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Он находился в ОАЭ на сборах вместе со «Спартаком». Футболист был задержан 29 февраля по подозрению в совершении ДТП с последующим оставлением места происшествия. После задержания спортсмена Амстердам направил запрос о его экстрадиции.