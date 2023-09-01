«Сатану» поставили на боевое дежурство ВС России Борисов: стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» (по классификации НАТО — Satan 2) поставлен на боевое дежурство ВС РФ, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов во время марафона «Поделись своим знанием», передает РИА Новости. «Сармат» — это ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн.

Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс «Сармат», — сказал он.

21 июня президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит развитие ядерной триады. По словам главы государства, ядерное оружие является гарантом военной безопасности страны и позволяет обеспечивать баланс сил в мире. Президент отметил, что сейчас примерно половина частей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) оснащена новейшими комплексами «Ярс», проводится перевооружение на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».

Ранее Путин заявил, что Запад пытается склонить Москву к переговорам по сокращению ядерного оружия, но этого не произойдет. Он добавил, что использование крайних средств возможно в том случае, если создастся угроза российской государственности, и подтвердил, что ядерные заряды уже доставлены в Белоруссию. Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва не отказывается от диалога с Вашингтоном на тему ядерного оружия.