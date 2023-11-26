Запущенный с космодрома Плесецк спутник Минобороны выведен на орбиту

Фото: МО РФ

Космический аппарат, который 25 ноября запустили в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк, успешно выведен на орбиту, сообщает пресс-служба военного ведомства. В министерстве уточнили, что со спутником установлена и поддерживается телеметрическая связь, бортовые компьютеры аппарата работают бесперебойно.

В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС, — говорится в публикации.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космическим аппаратом в интересах МО РФ с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны России в Архангельской области в субботу в 23:58 мск.

25 октября с космодрома Плесецк по полигону на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в ходе тренировки стратегических сил сдерживания. В свою очередь баллистическая ракета «Синева» была выпущена с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» в Баренцевом море.

21 ноября КНДР провела успешный запуск разведывательного спутника «Маллиген-1». Запуск аппарата позволит повысить боеготовность северокорейской армии, отметили в Пхеньяне. Ракета-носитель со спутником стартовала с космодрома Сохэ. В ближайшем будущем Северная Корея планирует запустить еще несколько разведывательных спутников.