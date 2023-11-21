КНДР объявила об успешном запуске разведывательного спутника «Маллигён-1»

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Запуск разведывательного спутника КНДР «Маллигён-1» прошел успешно, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Успешный запуск аппарата позволит повысить боеготовность северокорейской армии, отметили в Пхеньяне. Ракета-носитель со спутником стартовала с космодрома Сохэ в 22:42 (16:42 мск).

Запуск разведывательного спутника «Маллигён-1» на ракете-носителе нового типа «Чхоллима-1» прошел успешно. Ракета-носитель следовала заданной траектории полета, в 22 часа 54 минуты 13 секунд [16:54 мск] спутник «Маллигён-1» был выведен на орбиту, — говорится в сообщении.

В ближайшем будущем Северная Корея планирует запустить еще несколько разведывательных спутников, сообщает государственное информационное агентство КНДР. Отмечается, что это позволит улучшить возможности по получению разведывательных данных в регионах, прилегающих к КНДР, в первую очередь в районе Южной Кореи.

Ранее береговая охрана Японии сообщила, что зафиксировала запуск ракеты в КНДР с разведывательным спутником на борту. Система экстренного оповещения J-Alert призвала жителей префектуры Окинава на юго-западе Японии проследовать в укрытия из-за риска падения обломков, позже предупреждение отменили.