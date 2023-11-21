КНДР запустила разведывательный спутник раньше всех ожидаемых сроков Береговая охрана Японии сообщила о запуске разведывательного спутника КНДР

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Люди смотрят новостную трансляцию на станции в Сеуле, Южная Корея, 21 ноября 2023 года

Северная Корея осуществила запуск ракеты, на борту которой, предположительно, находится разведывательный спутник, сообщила береговая охрана Японии. Это первая попытка страны осуществить подобную задумку, передает канал NHK. Правительство Японии призвало граждан укрыться в своих домах, чтобы избежать рисков ранений при возможных падениях обломков.

Японское правительство предупреждает, что Северная Корея, судя по всему, запустила по меньшей мере одну ракету в сторону японской префектуры Окинава. Правительство призывает людей немедленно укрыться, — говорится в сообщении.

Точная дата запуска северокорейского разведывательного спутника была неизвестна до текущего момента. Южнокорейская разведка предполагала, что это произойдет 22 ноября. Военные сообщали, что КНДР осуществит запуск до рассвета в районе полигона Тончханни. Они также отмечали, что для реализации планов Пхеньяна сложились все условия.

Известно, что Япония, США и Южная Корея потребовали от КНДР отказаться от запуска военного спутника. По словам представителей стран, подобным шагом Пхеньян нарушит резолюцию Совета Безопасности ООН. Вместе с тем стороны подтвердили тесное сотрудничество в двустороннем и трехстороннем форматах для обеспечения безопасности региона.