Появилось видео уничтоженной западной техники в Запорожье Военкор Руденко показал видео уничтоженной западной техники возле Работино

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале показал видео уничтоженной западной техники Вооруженных сил Украины в районе Работино в Запорожской области. Журналист предположил, что после завершения боевых действий оставшиеся груды металла пригодятся.

Когда наступит мир, я уверен, что металлургические заводы России будут загружены по максимуму переплавкой этого металлолома, — написал он.

В целесообразности поставок западной техники на Украину ранее усомнились в США. Обозреватель Forbes Дэвид Экс считает, что пока в рядах ВСУ отсутствуют способные штабные офицеры, отправлять туда вооружения нет смысла. По его словам, грамотное руководство «не фигурирует в списках» обещанной поддержки, которая тем не менее составляет миллиарды долларов. Еще одной проблемой украинских военнослужащих он назвал острый дефицит боеприпасов. Поставки же полностью зависят от США и Евросоюза. Кроме прочего, по словам эксперта, ВСУ не обладают достаточным количеством оборудования для обнаружения мин. Также ощущается дефицит профессиональных снайперов.

Тем не менее в Киеве высказывают недовольство западной техникой. Так, отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос во время телеэфира обрушился с критикой на поставляемые вооружения. В частности, Кривонос говорил о неэффективности немецких танков Leopard на поле боя.