В США назвали фактор, без которого поставки техники для ВСУ бессмысленны Forbes: поставки техники ВСУ бессмысленны из-за отсутствия способных офицеров

Фото: defense.gov

Поставки военной техники Вооруженным силам Украины абсолютно бессмысленны, пока в рядах ВСУ отсутствуют способные штабные офицеры, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его словам, грамотное руководство «не фигурирует в списках» обещанной поддержки, которая тем не менее составляет миллиарды долларов.

Иными словами, она (западная техника. — NEWS.ru) не имеет значения без военного руководства. <…> Способные штабные офицеры не фигурируют в списках обещанной военной помощи на миллиарды долларов, — заявил Экс.

Еще одной проблемой украинских военнослужащих является острый дефицит боеприпасов, добавил он. Поставки же полностью зависят от США и Евросоюза. Кроме прочего, по словам эксперта, Вооруженные силы Украины не обладают достаточным количеством оборудования для обнаружения мин. Также ощущается дефицит профессиональных снайперов.

Ранее предприниматель Ким Дотком заявил, что союзники обводят Украину вокруг пальца. По его словам, Евросоюз дает Киеву обещания, однако не выполняет их. Бизнесмен считает, что такое поведение европейских правительств связано с тем, что все заявления о помощи Украине носят исключительно символический характер.