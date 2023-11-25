В ФРГ рассказали, как союзники Украины обводят Киев вокруг пальца Бизнесмен Дотком: Евросоюз дает Украине обещания и не выполняет их

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Евросоюз дает Украине обещания, но не выполняет их, так в Twitter (X) немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком прокомментировал заявление главы бундесвера Бориса Писториуса о том, что странам ЕС не удастся выполнить в срок свое обещание о поставке Киеву миллиона снарядов. Он считает, что такие заверения европейских чиновников носят лишь символический характер.

Обещания Украине со стороны Евросоюза носят лишь символический характер. Евросоюз не поставляет Украине обещанные боеприпасы, — написал он.

В ноябре глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что помощь Украине со стороны США может сократиться и страны Евросоюза должны быть политически готовы к тому, чтобы компенсировать ее. Такое заявление прозвучало после того, как в Пентагоне признали, что задержки с согласованием в Конгрессе США финансирования для Украины вынуждают ведомство начать ограничивать поток помощи Киеву.

До этого стало известно, что план Евросоюза о выделении Украине военной помощи в размере до €20 млрд может быть пересмотрен. По словам одного из дипломатов, против него выступают Германия и еще ряд стран сообщества. Он пояснил, что у Берлина «возникло много вопросов» к плану.