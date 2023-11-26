ВС России ликвидировали почти 300 бойцов ВСУ в ДНР Астафьев: группировка «Юг» уничтожила и ранила до 290 военных ВСУ в ДНР

Фото: МО РФ

Бойцы российской группировки «Юг» под прикрытием артиллерии и Военно-воздушных сил ликвидировали военнослужащих двух бригад ВСУ близ Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Богдановки, Красного и Васюковки в Донецкой Народной Республике, заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, в ходе боев были убиты и ранены порядка 290 бойцов украинской армии. Астафьев уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД».

Убитыми и ранеными на данном направлении (Донецком. — NEWS.ru) противник потерял до 290 военнослужащих, уничтожены три автомобиля, — сообщил он.

Ранее российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки. Военный корреспондент Юрий Котенок отметил, что это серьезный удар для ВСУ, поскольку украинские военные не раз характеризовали район как неприступный. Его коллега, корреспондент Александр Сладков, незадолго до этого заявлял, что взятие Вооруженными силами России города Авдеевки отодвинет боевые действия от Донецка, Горловки и Ясиноватой. По его словам, именно из Авдеевки украинские военные обстреливают города ДНР.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее опубликовал видео позиций под Авдеевкой на севере Донецкой Народной Республики, принадлежавших Вооруженным силам Украины. На кадрах виден окоп с несколькими бетонными перекрытиями и блиндажом.