Появились кадры с разбитого опорного пункта ВСУ «РВ» показала видео из бывшего опорного пункта ВСУ под Авдеевкой

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео позиций под Авдеевкой на севере Донецкой Народной Республики, принадлежавших Вооруженным силам Украины. На кадрах виден окоп с несколькими бетонными перекрытиями и блиндажом.

Авторы канала уточнили, что опорный пункт, где базировались бойцы 110-й бригады ВСУ, заняли в результате стремительного рывка. Противник оставил окоп, практически не оказывая сопротивления, опасаясь попасть в окружение. Однако к боестолкновениям, как пишет канал, украинские военные готовились основательно, на что указывает качество оборудования позиций.

Кадры мощных ударов по позициям ВСУ в Авдеевке ранее появились в Сети. На записи из зоны боевых действий можно увидеть серию взрывов вблизи многоэтажных домов, где окопались украинские войска. Военный корреспондент Александр Сладков сообщал, что российские войска смогли прорваться в районе авдеевской промзоны. По его словам, на этом участке сосредоточена самая крепкая оборона ВСУ на всей линии фронта.

Кроме того, российские военнослужащие отряда специального назначения «Викинг» уничтожили в ДНР при помощи дрона-камикадзе блиндаж ВСУ. Объект противника был ликвидирован на окраине Артемовска.